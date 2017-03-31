Маргвелашвили: Грузинское государство обязано расследовать обстоятельства смерти первого президента Грузии

31.03.2017 20:53 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил граждан страны со знаменательными датами в ее истории — 26-летием референдума о государственной независимости и 78-летием со дня рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.



«Сегодня Грузия отмечает важнейшую дату в ее новейшей истории — референдум о восстановлении независимости. Всех наших граждан поздравляю с этим днем. Поздравляю и с днем рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который мы также отмечаем сегодня. Он сыграл особую роль в борьбе за восстановление независимости», — заявил Георгий Маргвелашвили.



По его словам, грузинское государство обязано расследовать обстоятельства смерти первого президента Грузии.



Георгий Маргвелашвили отметил, референдум, который был проведен 31 марта 1991 года, продемонстрировал мировому сообществу волю грузинского, а также осетинского и абхазского народов к восстановлению независимости Грузии.



«Мы четко и однозначно заявили, что наша цель — сделать Грузию современным европейским государством, свободным и достойным членом развитого мира, утвердить в мировом содружестве свое место, которое принадлежит нашему народу с его древнейшей и уникальной культурой.



Мы обязаны создать не только политически независимое, но и политически свободное государство», — заявил президент, подчеркнув, что предпосылкой этой свободы будет приверженность западному пути развития.



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