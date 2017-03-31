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Госсекретарь США пообещал заставить Россию выполнять Минские соглашения
31.03.2017 21:10
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выражает поддержку Украине, руководство которой защищает свою страну и пытается укрепить экономику.
Согласно сообщению, обнародованному постоянным представительством США при НАТО в Twitter, Тиллерсон заявил: "Мы поддерживаем Украину в то время, как она защищает свою суверенную территорию, укрепляет экономику и продолжает проводить реформы".
Вместе с тем Тиллерсон подчеркнул, что Штаты никогда не примут намерения России изменить границы Украины. В этом контексте американский политик подчеркнул, что США намерены заставить РФ выполнять Минские соглашения.
"Мы намерены продолжать оказывать давление на Россию с целью выполнения Москвой Минских соглашений", - заявил Тиллерсон, заявление которого было обнародовано на официальном сайте Государственного департамента США.
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