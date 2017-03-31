После выступления президента Грузии в парламенте состоятся дебаты

31.03.2017 22:58 После ежегодного выступления президента Грузии состоятся парламентские дебаты, сообщила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



По ее словам, входящим в состав большинства и меньшинства фракциям будет выделено на дебаты по 10 минут, а представители других фракций воспользуются предусмотренными регламентом 15 минутами. Соответственно, дебаты после ежегодного выступления президента Грузии 7 апреля могут продлиться несколько часов.



«Для нас приемлем любой формат, в том числе, и дебаты. Мы учли позицию президента и, соответственно, во время выступления президента будут предусмотрены дебаты», - сообщила Тамар Чугошвили. Пока неизвестно, на каких вопросах заострит внимание парламентское большинство. По словам Тамар Чугошвили, этот вопрос должен решаться депутатами, которые примут участие в дебатах.















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