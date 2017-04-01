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МИД Грузии призывает Россию прекратить практику провокационных действий


01.04.2017   11:52
Министерство иностранных дел Грузии призывает власти России прекратить практику провокационных действий и соблюдать условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Грузии.

Ведомство распространило заявление в связи с т.н. соглашением о вхождении в состав Вооруженных сил Российской Федерации незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского региона.
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает подписание 31 марта 2017 года т.н. соглашения о вхождении незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации.

Это является очередным шагом Российской Федерации, направленным на аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, являющимся полным пренебрежением фундаментальных норм и принципов международного права.

Подобные провокационные действия Российской Федерации и однозначная агрессия против грузинской государственности направлены на дестабилизацию ситуации в регионе и полное разрушение европейской системы безопасности. Таким образом Российская Федерация наносит серьезный ущерб Женевским международным дискуссиям и целенаправленно мешает достижению какого-либо прогресса в мирном процессе.

На фоне интеграции оккупированных регионов Грузии в военную систему Российской Федерации еще более тревожным выглядит тот факт, что Москва вновь отказывается от неприменения силы и препятствует созданию в Абхазии и Цхинвальском регионе международных механизмов по обеспечению безопасности.
Призываем Российскую Федерацию прекратить практику провокационных действий, соблюдать условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои военные соединения с территории Грузии.

Обращаемся к международному содружеству и призываем надлежащим образом оценить агрессивные действия Российской Федерации и принять меры с целью должного реагирования на ситуацию в оккупированных регионах Грузии», - говорится в заявлении.






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