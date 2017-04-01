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Народный защитник поддерживает протест против закона о прослушиваниях


01.04.2017   17:16
Народный защитник в ближайшие дни внесет в Конституционный суд иск в связи с т.н. законом о прослушиваниях. Об этом Народный защитник Грузии Уча Нануашвили сообщил журналистам, представляя парламентский отчет за 2016 год.

Отчет уже поступил в парламент, его обсуждение начнется 11 апреля.

Как пояснил Нануашвили, в отчете говорится о т.н. законе о прослушиваниях и тех угрозах, которые могут быть вызваны данным законом.

Основной акцент Народный защитник делает на необходимости исполнения решения Конституционного суда.

«Должен быть создан орган, который будет максимально независим. У него не будет возможности проводить следственные действия. В этом отношении новый созданный орган, к сожалению, не может обеспечить эти стандарты. Речь идет также о том, что в стране существует довольно тяжелое наследие, когда МВД и органы безопасности были включены в незаконное скрытое прослушивание. Исходя из этого, у населения по-прежнему имеется сильное ощущение, что эти органы вновь совершат предполагаемое преступление. У населения должно появиться ощущение, что система реально меняется. Предложенной моделью система практически не меняется, происходят лишь косметические изменения», - заявил Уча Нануашвили.

Народный защитник считает, что с точки зрения институциональной независимости, вероятно, было бы предпочтительнее, чтобы эта система существовала вне системы безопасности.

По его словам, аппарат Народного защитника в ближайшие дни завершит работу над конституционным иском и внесет его в Конституционный суд.

Нануашвили пояснил, что ведутся консультации с неправительственным сектором и не исключено, что т.н. закон о прослушиваниях будет опротестован Народным защитником и неправительственным сектором совместно.






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