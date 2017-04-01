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Омбудсмен: Реагирование правоохранителей на батумский инцидент 11-12 марта было запоздалым


01.04.2017   17:18
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили считает запоздалым реагирование правоохранителей на батумский инцидент 11-12 марта, - об этом говорится в парламентском отчете Народного защитника 2016 года, который касается защиты прав и свобод человека. Сегодня Народный защитник ознакомил с отчетом СМИ.

«Народный защитник Грузии расценивает как запоздалое реагирование правоохранителей на инцидент, произошедший в Батуми 11-12 марта 2017 года, когда акция протеста быстро вышла за рамки свободы собраний и выражения и переросла в противостояние, результатом которого стало насилие, причинение вреда здоровью людей и уничтожение имущества», - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в 2016 году масштабных нарушений права на мирные собрания не было, однако имелось несколько исключений, когда государство не смогло защитить безопасность участников мирной акции, в том числе, 22 мая 2016 года в селе Корцхели Зугдидского муниципалитета. В связи с этим фактом никто до сих пор к ответственности не привлечен.






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