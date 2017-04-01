Джанелидзе: Наша амбиция - стать полноценным членом Евросоюза

01.04.2017 17:26 Наша задача в том, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в ходе вчерашней встречи с местным населением в Кутаисском государственном университете им. Акакия Церетели.



«Наша амбиция - чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза. Для этого политического решения же нам нужно, чтобы страна максимально подготовилась с практической точки зрения – внедрением стандартов Евросоюза и максимальным сближением с Евросоюзом», - заявил Джанелидзе.



По словам министра, достичь этого возможно только осуществляя комплексное и всеобъемлющее видение и план действий.



Глава внешнеполитического ведомства сделал обзор плана правительства Грузии, включающего шесть основных направлений - успешную реализацию институциональных и законодательных норм, взятых по соглашению об ассоциации; максимальную интеграцию со специализированными агентствами Евросоюза; повышение эффективности участия Грузии в действующих программах Евросоюза; переход со стадии переговоров со структурами Евросоюза на стадию сотрудничества; углубленный диалог в сфере обороны и безопасности и физическую интеграцию с внутренним рынком Евросоюза.



«Мы – европейская страна, выход для Европы в Азию, а для Азии, для азиатских стран, для наших партнеров и друзей – двери в Европу. Мы – не мост, мы – часть Европы», - отметил Михаил Джанелидзе, комментарий которого распространяет МИД Грузии.















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