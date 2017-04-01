Женщины -политики возмущены задержанием бывшего вице-спикера парламента Грузии

01.04.2017 20:21 Женщины-политики выразили протест против задержания бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили.



В связи с этим члены нескольких политических партий Грузии обнародовали специальное обращение к властям Грузии



По мнению авторов заявления, в случае виновности Русудан Кервалишвили «наказание должно быть пропорционально преступлению и должно учитывать огромный вклад политика в процесс развития работы парламента».



«Обсуждение деталей конкретного уголовного дела не входит в нашу компетенцию, но считаем, что определение Кервалишвили длительного тюремного наказания не представляет собой пропорциональное наказание.



Также мы выражаем возмущение в связи с несоответствующими условиями содержания в тюрьме сестры Русудан Кервалишвили, Майи Рчеулишвили из-за состояния ее здоровья, и по поводу применения к ней предварительного заключения.



Несмотря на различную партийную принадлежность, мы, нижеподписавшиеся, призываем власти Грузии, обеспечить право на свободный суд в деле Русудан Кервалишвили, не допускать выборочного правосудия, применять механизмы уголовного наказания для легитимных целей, в том числе и для защиты пострадавших, а не против конкретного лица или семьи»,-говорится в заявлении, которое подписывают 46 женщин –политиков, в том числе члены партии «Единое национальное движение», «Гражданская платформа - Новая Грузия», «Объединенное демократическое движение», «Движение за свободу -Европейская Грузия», «Свободные демократы», «Новые правые», «Лейбористская партия».















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