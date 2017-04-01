|
2 апреля начинаются Дни НАТО в Грузии
01.04.2017 20:40
2 апреля в Грузии начинаются Дни НАТО. По информации организаторов, в связи с этим завтра с 12:00 в Информационном центре о НАТО и Евросоюзе пройдут различные развлекательные и познавательные активности
Дни НАТО завтра официально откроют госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и директор Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе.
По данным организаторов, Дни НАТО продлятся до 11 апреля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна