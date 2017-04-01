2 апреля начинаются Дни НАТО в Грузии

01.04.2017 20:40 2 апреля в Грузии начинаются Дни НАТО. По информации организаторов, в связи с этим завтра с 12:00 в Информационном центре о НАТО и Евросоюзе пройдут различные развлекательные и познавательные активности



Дни НАТО завтра официально откроют госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и директор Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе.



По данным организаторов, Дни НАТО продлятся до 11 апреля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

