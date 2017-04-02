В Армении проходят всеобщие парламентские выборы

02.04.2017 12:52 Сегодня в Армении проходят всеобщие парламентские выборы — это первое голосование в стране после принятия в 2015 году конституционных реформ.



От исхода выборов будет зависеть не только состав парламента и правительства, но и то, кто станет следующим президентом страны, так как после истечения второго срока полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна в апреле 2018 года президента страны будет избирать Национальное собрание.

Выборы 2 апреля знаменательны и тем, что они проходят по новой избирательной системе. Депутаты в Национальное собрание будут избираться по пропорциональной системе из общенационального партийного списка, так и из списков кандидатов, представленных партиями в 13 округах страны.



Всего за места в законодательном органе Армении борются девять политических субъектов — пять политических партий и четыре партийных альянса. Для того, чтобы попасть в законодательный орган, партии должны преодолеть 5-процентный барьер, а партийные альянсы должны набрать не менее 7% голосов.



В Национальное собрание Армении пятого созыва будет избрано 105 депутатов, вместо 131 парламентария.



В результате выборов должно быть сформировано стабильное большинство — 54% мест в парламенте — для формирования правительства.



То есть политическая сила должна либо получить стабильное большинство, либо сформировать коалицию в течение шести дней после подведения итогов выборов. В ином случае на 28-й день после выборов пройдет второй тур голосования между двумя лидирующими партиями или блоками.



Как ожидается, главная борьба развернется между правящей Республиканской партией Армении, лидером которой является Саргсян, и блоком «Царукян», возглавляемым влиятельным бизнесменом Гагиком Царукяном.



Главные обещания кандидатов в ходе предвыборной кампании касались вопросов, связанных с социальным положением, борьбой с коррупцией и национальной безопасностью. Но некоторые жители не скрывают, что довольно скептически относятся к обещаниям кандидатов, и не ждут радикальных изменений.



По официальным данным, в Армении зарегистрировано более двух с половиной миллионов избирателей. С 08:00 до 20:00 по ереванскому времени на территории республики будут работать 2009 избирательных участков, голосование за ее пределами не предусмотрено.















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