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В Армении проходят всеобщие парламентские выборы


02.04.2017   12:52
Сегодня в Армении проходят всеобщие парламентские выборы — это первое голосование в стране после принятия в 2015 году конституционных реформ.

От исхода выборов будет зависеть не только состав парламента и правительства, но и то, кто станет следующим президентом страны, так как после истечения второго срока полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна в апреле 2018 года президента страны будет избирать Национальное собрание.
Выборы 2 апреля знаменательны и тем, что они проходят по новой избирательной системе. Депутаты в Национальное собрание будут избираться по пропорциональной системе из общенационального партийного списка, так и из списков кандидатов, представленных партиями в 13 округах страны.

Всего за места в законодательном органе Армении борются девять политических субъектов — пять политических партий и четыре партийных альянса. Для того, чтобы попасть в законодательный орган, партии должны преодолеть 5-процентный барьер, а партийные альянсы должны набрать не менее 7% голосов.

В Национальное собрание Армении пятого созыва будет избрано 105 депутатов, вместо 131 парламентария.

В результате выборов должно быть сформировано стабильное большинство — 54% мест в парламенте — для формирования правительства.

То есть политическая сила должна либо получить стабильное большинство, либо сформировать коалицию в течение шести дней после подведения итогов выборов. В ином случае на 28-й день после выборов пройдет второй тур голосования между двумя лидирующими партиями или блоками.

Как ожидается, главная борьба развернется между правящей Республиканской партией Армении, лидером которой является Саргсян, и блоком «Царукян», возглавляемым влиятельным бизнесменом Гагиком Царукяном.

Главные обещания кандидатов в ходе предвыборной кампании касались вопросов, связанных с социальным положением, борьбой с коррупцией и национальной безопасностью. Но некоторые жители не скрывают, что довольно скептически относятся к обещаниям кандидатов, и не ждут радикальных изменений.

По официальным данным, в Армении зарегистрировано более двух с половиной миллионов избирателей. С 08:00 до 20:00 по ереванскому времени на территории республики будут работать 2009 избирательных участков, голосование за ее пределами не предусмотрено.






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