Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс- советник Трампа получал деньги от России, - ВВС


02.04.2017   14:37
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в новой декларации о доходах сообщил о получении 45 тыс. долларов от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году.

В первом финансовом отчете, который Флинн подал в феврале за несколько дней до своей отставки, эти данные отсутствовали, информирует Би-би-си.

В новых документах, опубликованных в субботу, экс-советник также сообщает о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр" и с американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского".

Всего, согласно документам, в прошлом году экс-советник заработал 1,3 млн долларов.

В декларации Флинна от 11 февраля было упомянуто получение гонораров за речи, но не были указаны названия компаний, которые платили ему вознаграждение. По данным издания Washington Post, Белый дом попросил Флинна привести названия всех этих организаций.

Напомним, на этой неделе Флинн заявил, что готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США в обмен на защиту от уголовного преследования.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Коридор из Индии в Европу через Грузию обеспечит доставку грузов за 7 дней
Премьер-министр Грузии доволен показателями экономического роста
Рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» подтверждены на уровне «В+/В»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами
В окружении российских С-300
Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Окончательная явка на выборах в парламент Армении составила 60,86%
Блок "Конгресс-НПА": результаты Exit Poll являются жульничеством
ЦИК Армении представил расходы политсил на предвыборную кампанию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна