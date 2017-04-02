Экс- советник Трампа получал деньги от России, - ВВС

02.04.2017 14:37 Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в новой декларации о доходах сообщил о получении 45 тыс. долларов от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году.



В первом финансовом отчете, который Флинн подал в феврале за несколько дней до своей отставки, эти данные отсутствовали, информирует Би-би-си.



В новых документах, опубликованных в субботу, экс-советник также сообщает о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр" и с американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского".



Всего, согласно документам, в прошлом году экс-советник заработал 1,3 млн долларов.



В декларации Флинна от 11 февраля было упомянуто получение гонораров за речи, но не были указаны названия компаний, которые платили ему вознаграждение. По данным издания Washington Post, Белый дом попросил Флинна привести названия всех этих организаций.



Напомним, на этой неделе Флинн заявил, что готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США в обмен на защиту от уголовного преследования.















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