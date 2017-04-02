Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Система контроля на выборах в Армении не опознала пальцы двух президентов страны


02.04.2017   16:31
В Армении в воскресенье проходят парламентские выборы. На фоне спокойного волеизъявления выделяются сообщения об отказе техники, призванной бороться с попытками многократного голосования. На участках установили сканеры отпечатков пальцев. Правда, работают они небезупречно: при большом стечении журналистов не были опознаны отпечатки двух президентов страны: первого и действующего.

Как передает "Интерфакс", нынешний президент Серж Саргсян не стал комментировать инцидент.

А первый президент страны Левон Тер-Петросян не стал винить технику. Он предположил, что отказ может быть связан с тем, что недавно он занимался сельскохозяйственными работами.

Ранее о проблемах с техническими устройствами на выборах в парламент Армении сообщали наблюдатели. Организация "Гражданин наблюдатель" сообщила о более чем 30 случаях отказа аппаратуры на разных участках. Также зафиксирован ряд случаев воспрепятствования работе журналистов, наблюдателей и доверенных лиц.

Прокуратура Армении по состоянии на 10 утра рапортовала о более чем 300 сообщениях о нарушениях, из которых признаки нарушений подтвердились в 13 случаях: "шесть касались повторного голосования или голосования вместо другого человека, три - нарушения тайны голосования, три сообщения касались препятствования реализации гражданином избирательного права".

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание, первые после перехода республики на парламентскую форму правления. В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Коридор из Индии в Европу через Грузию обеспечит доставку грузов за 7 дней
Премьер-министр Грузии доволен показателями экономического роста
Рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» подтверждены на уровне «В+/В»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами
В окружении российских С-300
Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Окончательная явка на выборах в парламент Армении составила 60,86%
Блок "Конгресс-НПА": результаты Exit Poll являются жульничеством
ЦИК Армении представил расходы политсил на предвыборную кампанию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна