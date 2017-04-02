Омбудсмен призвал власти Грузии заботиться о защите прав людей с аутизмом

02.04.2017 16:44 Власти Грузии должны уделять больше внимания проблемам, с которыми сегодня сталкиваются люди, страдающие аутизмом. Об этом говорится в заявлении народного защитника Грузии Учи Нануашвили, опубликованном по случаю Всемирного дня информирования об аутизме (World Autism Awareness Day), который ежегодно отмечается 2 апреля. Тема этого года «К самостоятельности и правоспособности», - сообщается на официальной странице ООН.



«Народный защитник Грузии еще раз призывает государство сделать своевременные и действенные шаги для решения существующей проблемы. Обеспечить лица с расстройством аутистического спектра обязательными программами, создать сервисы и обеспечить их исправное функционирование. Проведением позитивных мероприятий активно поддерживать защиту их прав», - говорится в заявлении омбудсмена.



Народный защитник отмечает, что в Грузии за последний год не было сделано никаких действенных шагов в плане защиты прав людей, страдающих аутизмом. Особенно острыми остаются проблемы, с которыми сталкиваются дети, страдающие данным заболеванием. «Государство не может обеспечить их нужными программами и обслуживанием, предусматривающим их включение в инклюзивно-образовательный процесс», - сказано в заявлении.



Омбудсмен также напоминает о тяжелом положении детей-аутистов и их семей в регионах страны. Многим из них приходится покинуть родной дом и переехать в столицу для того, чтобы получить необходимые для своего ребенка услуги. Народный защитник настаивает на необходимости статистики лиц, страдающих аутизмом, и призывает власти разработать программы, основанные на исследованиях о нуждах этих людей.















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