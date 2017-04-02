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На выступлении президента в парламенте будет присутствовать значительная часть правительства - Долидзе
02.04.2017 18:40
Какие министры будут присутствовать на выступлении президента Грузии с докладом в парламенте, этот вопрос будет определен в соответствии с повесткой дня правительства. Об этом сообщил в беседе с журналистами госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.
Как отметил Виктор Долидзе, уже известно, что на выступлении президента с речью будет присутствовать премьер-министр Грузии. Однако, исходя из повестки дня министров, то, кто из них будет присутствовать на выступлении президента пока неизвестно.
«Мы должны посовещаться с премьер-министром о том, кто будет присутствовать на выступлении президента в парламенте. Этот вопрос будет определен в соответствии с повесткой дня правительства. Думаю, то, что будет такой визит и слушание отчета это хорошо, и на последующую дискуссию я тоже смотрю положительно. Исходя из повестки дня, возможно, в полном составе правительство присутствовать не сможет, однако значительная часть будет присутствовать», - заявил Виктор Долидзе.
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