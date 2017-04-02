В парламент Армении проходят четыре политсилы

02.04.2017 22:10 В парламент Армении проходят четыре политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «Елк» (Выход), АРФ Дашнакцутюн.



Об этом свидетельствуют предварительны данные Exit Poll, проведенные организацией BS/The Gallup Organization совместно с Армянской социологической ассоциацией (АСА).



В выборах принимают также участие блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Конгресс-НПА», партия «Свободные демократы», Коммунистическая партия Армении и партия «Армянское возрождение».



Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «Елк» (Выход) – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 3%, блок «Конгресс-НПА» - 3%, партия «Свободные демократы» - 2%, Коммунистическая партия Армении - 2%.



Exit-poll был проведен на 125-ти избирательных участках по всей стране, в нем приняли участие 30 тыс. человек.



«Опросы Exit-poll проводились во всех регионах Армении. В целом процесс проходил плавно, в некоторых регионах был снег или дождь, который немного мешал опросам, но эти проблемы удалось преодолеть и зарегистрировать результаты на всех 125-ти рассматриваемых избирательных участках», - сказал председатель AСA Геворк Погосян.



2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание Армении шестого созыва. Впервые в истории страны голосование проходит по 100%-но пропорциональной системе голосования. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

