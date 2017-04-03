В парламенте заслушают отчет о положении с защитой персональных данных

03.04.2017 10:50 Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии сегодня заслушает отчет о положении с защитой персональных данных и деятельности инспектора по защите персональных данных. С документом парламентариев ознакомит сама инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани.



Отчет уже был заслушан на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции. По информации инспектора, сравнительно с прошлым годом в 3 раза увеличилась обращаемость за консультациями, а в 2 раза – количество заявлений.



По ее же данным, выявлен 221 факт правонарушений, 63 организации были оштрафованы, 35 – были предупреждены, а 202 были даны конкретные указания и рекомендации для того, чтобы они улучшили собственные стандарты и лучше обеспечили исполнение предполагаемых законом обязанностей.



Сама объемная глава отчета касается оснований и принципов обработки данных. По словам Тамар Калдани, по части оснований есть небольшой прогресс, что объясняется тем, что больше частных и публичных организаций идентифицируют основание обработки данных.



«На законодательном уровне осуществлены изменения, что создало правовую базу. И в части слаженности наблюдается улучшение, однако отчет свидетельствует о том, что проблема принципов обработки вновь стоит», - заявила Тамар Калдани.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

