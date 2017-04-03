Мэрия Тбилиси сделала заявление для уличных торговцев

03.04.2017 11:58 Ассоциация рынков на льготных условиях, сроком на 6 месяцев предоставит уличным торговцам места для ведения предпринимательской деятельности, - об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Как заявляет мэрия, дирекция рынков создаст предпринимателям все условия для реализации своей продукции в конкурентных условиях.



«В результате переговоров, проведенных правительством города, было решено, что Ассоциация рынков на льготных условиях, сроком на 6 месяцев предоставит уличным торговцам места для ведения предпринимательской деятельности и дирекция рынков создаст предпринимателям все условия для реализации своей продукции в конкурентных условиях.



Уличные торговцы смогут реализовывать свою продукцию у Вокзальной площади и прилегающей к ней территории, на территории у «Динамо», у станции метро «Дидубе», на территории нового рынка, построенного на месте старого «дезертирского» рынка и на рынках Исани и Самгори», - сообщают в мэрии.



Напомним, что мэрия Тбилиси 19 марта на территории у станции метро «Марджанишвили» начала мероприятия, направленные против несанкционированной уличной торговли.















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