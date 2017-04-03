Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси сделала заявление для уличных торговцев


03.04.2017   11:58
Ассоциация рынков на льготных условиях, сроком на 6 месяцев предоставит уличным торговцам места для ведения предпринимательской деятельности, - об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Как заявляет мэрия, дирекция рынков создаст предпринимателям все условия для реализации своей продукции в конкурентных условиях.

«В результате переговоров, проведенных правительством города, было решено, что Ассоциация рынков на льготных условиях, сроком на 6 месяцев предоставит уличным торговцам места для ведения предпринимательской деятельности и дирекция рынков создаст предпринимателям все условия для реализации своей продукции в конкурентных условиях.

Уличные торговцы смогут реализовывать свою продукцию у Вокзальной площади и прилегающей к ней территории, на территории у «Динамо», у станции метро «Дидубе», на территории нового рынка, построенного на месте старого «дезертирского» рынка и на рынках Исани и Самгори», - сообщают в мэрии.

Напомним, что мэрия Тбилиси 19 марта на территории у станции метро «Марджанишвили» начала мероприятия, направленные против несанкционированной уличной торговли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В марте в Грузии была зафиксирована дефляция
10 стран, из которых в Грузию приезжает наибольшее число визитеров
В Тбилиси будут штрафовать за выброс мусора на улицах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Батуми прибыли два корабля ВМС Турции
Премьер Грузии соболезнует семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге
Норвегия поможет Грузии реформировать Национальную гвардию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна