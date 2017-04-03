Минобразования собирается разгрузить расписание уроков для учащихся средних классов

03.04.2017 12:44 Министр образования Грузии Александр Джеджелава считает, что учащимся средних классов приходится учить большое количество уроков. В связи с этим он выступил с инициативой разгрузить для них расписание уроков.



Журналисты поинтересовались, что планирует министерство относительно книг в контексте того, что учебники первоклассников очень тяжелые, и часто вызывают проблемы здоровья у подростков.



"Здесь два основных направления, одно это новые учебники, по которым идет работа. Мы хотели, чтобы в текущем году в школы поступили новые учебники, но с целью обеспечения качества в текущем году у нас будут электронные форматы, и с будущего года наши ученики уже получат напечатанные книги. Эти учебники будут более легкие, это одно направление. Толстые книги будут разделены на две части.



Второе направление, что мы думаем, что количества уроков очень много, особенно в средних классах, и думаем, по мере возможности сравнительно разгрузить расписание уроков. Сколько будет максимальное количество уроков, пока не знаем, над этим работают специалисты. Все это начнется с будущего года"- заявил Александр Джеджелава.

















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