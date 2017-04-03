Американские сенаторы представили резолюцию в поддержку Грузии

03.04.2017 13:32 Американские сенаторы – республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин 30 марта представили резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии.



Необязательная с точки зрения выполнения резолюция, которая была представлена в сенатский Комитет по внешним отношениям, «призывает правительство США однозначно заявить, что США ни при каких обстоятельствах не признают де-юре или де-факто суверенитет России на какой-нибудь части Грузии, ее воздушном пространстве или ее территориальных водах, в том числе, в Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии».



С этой точки зрения резолюция указывает на доктрину Стимсона, которая подразумевает непризнание территориальных изменений, осуществленных в насильственным путем, и напоминает, что доктрина также затронула три прибалтийских государства в 1940 году и «администрации всех президентом США уважали эту доктрину, пока в этих странах не была восстановлена независимость в 1991 году».



Проект резолюции «призывает президента США углубить сотрудничество с Грузией по всем сферам Хартии стратегического партнерства между США и Грузией (подписанной в 2009 г.)», в том числе, в сфере продвижения евроатлантической интеграции Грузии», а также призывает президента, «акцентировать внимание на усилении безопасности Грузии путем совместных военных учений и обеспечения оборонными возможностями, чтобы усилить независимость и национальный суверенитет грузинского государства».



«Политика Российской Федерации в отношении Грузии и происходящие в регионе тревожные процессы указывают на то, что Москва не признает независимый выбор суверенных государств и стремится к восстановлению сфер влияния в регионе, в том числе, путем использования силы, оккупации, фактической аннексии и других агрессивных действий», - говорится в документе.



Документ «осуждает военную интервенцию Российской Федерации в Грузии и оккупацию, а также ее незаконные действия вдоль оккупационной линии Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии». Проект резолюции призывает Россию «отказаться от признания территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии», которые Москва признала в августе 2008 года, после войны с Грузией.



Документ также призывает Россию «воздержаться от таких действий и политики, которые вредят суверенитету и территориальной целостности Грузии и предпринять шаги для выполнения всех условий Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».



Проект резолюции «подчеркивает необходимость прогресса по основным вопросам» в рамках Женевских дискуссий, в числе которых «взятие Россией юридических обязательного обязательства о неприменении силы, формирование международной системы безопасности в оккупированных регионах Грузии, и безопасное и достойное возвращение вынуж нежно перемещенных лиц и беженцев в места своего происхождения».



Соавтор резолюции, сенатор Роджер Уикер заявил, что «настало время, чтобы США в очередной раз четко продемонстрировали, что мы не признаем захват Россией территорий по своему соседству». «Россия должна выполнить подписанное в 2008 году соглашение о прекращении огня, вывести свои войска из Грузии и предоставить возможность международным наблюдателям и персоналу гуманитарной помощи иметь доступ в оккупированные регионы».



«Нарушение территориальной целостности Грузии со стороны России является грубым нарушением принципов к руководству Хельсинкского заключительного акта. Это является примером нарушения путинским режимом норм трансатлантической безопасности и игнорирования демократических ценностей, чему твердо должны противостоять США и наши союзники», - заявил сенатор Кардин.



«Грузия является сильным партнером США и продолжает делать существенные шаги по направлению дальнейшей интеграции в трансатлантическое содружество», - добавил он.



Аналогичный документ был принят Палатой представителей США в сентябре 2016 года.



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