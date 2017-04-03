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Глава правительства Аджарии принял членов экипажей турецких военных кораблей


03.04.2017   15:43
Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе принял членов экипажей турецких военных кораблей "TCG Kalkan" и "TCG Yıldırım". На встрече присутствовали мэр Батуми Георгий Ермаков и генеральный консул Турции в Батуми Ясин Темизкан.

Глава региона поблагодарил членов экипажа за визит в Батуми.

Председатель правительства заострил внимание на торгово-экономическое и культурное сотрудничество, существующее между двумя странами, и выразил надежду, что эти отношения еще больше углубятся.

Зураб Патарадзе говорил о тесном сотрудничестве в разных сферах. Председатель правительства также подчеркнул отношения, существующие между мэрией города Батуми и мэриями городов Турции.

"Хочу поблагодарить членов экипажа за визит в наш город. Положительным фактом является то, что между двумя странами активно развивается сотрудничество с военной точки зрения. Между структурами запланировано много интересных и значительных проектов. Турция является страной-членом НАТО, и активно поддерживает европейскую интеграцию Грузии"- отметил Зураб Патарадзе.

В рамках учений "Морская звезда 2017", запланированных на Мраморном и Черном море, в батумский порт прибыли ракетный катер "TCG Kalkan" (P-331) и фрегат "TCG Yıldırım" (F-243).

Завтра у посетителей будет возможность осмотреть корабли. А 5 апреля запланированы совместные учения вместе с единицами береговой охраны Грузии. Примечательно, что учения турецких кораблей состоятся в пяти странах.







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