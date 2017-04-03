|
МИД не получал сообщений о гибели в Петербурге граждан Грузии
03.04.2017 19:38
Российская сторона не владеет информацией о том, были ли граждане Грузии среди погибших и пострадавших во время взрыва в петербуржском метро.
«На данном этапе российская сторона не владеет информацией о том, были ли граждане Грузии среди погибших и пострадавших. Призываем граждан Грузии, находящихся в Санкт-Петербурге, быть в максимальной координации с консульским отделением секции интересов Грузии и учесть рекомендации местной полиции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.
В связи со случившимся в секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в работает «горячая линия» по номеру +7 926 926 2740.
Кроме того, «горячая линия» работает в консульском департаменте министерства иностранных дел Грузии в круглосуточном режиме. Сюда любой желающий может обратиться за информацией по номеру (+995 32) 294 50 50.
Между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек и пострадали более 20.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна