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Делегация парламента Грузии участвует в ассамблее Межпарламентского союза
03.04.2017 19:43
Делегация парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе участвует в 136-й ассамблее Межпарламентского союза, заседания которой проходят в Бангладеш. По информации пресс-службы парламента Грузии, параллельно заседаниям грузинская делегация провела ряд двусторонних встреч с другими участниками ассамблеи.
На встрече с вице-спикером парламента Эстонии члены грузинской делегации обсудили вопросы двусторонних отношений, межпарламентского сотрудничества и перспективы их дальнейшего углубления. Была подчеркнута важность активизации сотрудничества в различных международных форматах.
Аналогичные вопросы обсуждались в ходе встреч председателя парламента Грузии с вице-спикером законодательного органа Суринама, вице-спикером Палаты представителей Индонезии, председателем Сената Филиппин и вице-спикером Палаты представителей Вьетнама.
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