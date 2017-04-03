Делегация парламента Грузии участвует в ассамблее Межпарламентского союза

03.04.2017 19:43 Делегация парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе участвует в 136-й ассамблее Межпарламентского союза, заседания которой проходят в Бангладеш. По информации пресс-службы парламента Грузии, параллельно заседаниям грузинская делегация провела ряд двусторонних встреч с другими участниками ассамблеи.



На встрече с вице-спикером парламента Эстонии члены грузинской делегации обсудили вопросы двусторонних отношений, межпарламентского сотрудничества и перспективы их дальнейшего углубления. Была подчеркнута важность активизации сотрудничества в различных международных форматах.



Аналогичные вопросы обсуждались в ходе встреч председателя парламента Грузии с вице-спикером законодательного органа Суринама, вице-спикером Палаты представителей Индонезии, председателем Сената Филиппин и вице-спикером Палаты представителей Вьетнама.















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