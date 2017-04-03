Грузия соболезнует семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге

03.04.2017 19:45 Премьер-министр Грузии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.



Между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли девять человек и пострадали более 20.



Машины чрезвычайных служб, полиция и спасатели у станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв



"Выражаю глубокое сожаление из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга, которое повлекло жертвы. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших", — написал Квирикашвили на своей странице Facebook.



Свои соболезнования выразили также президент Грузии Георгий Маргвелашвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе.



По данным МИД Грузии среди пострадавших не было граждан Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

