В секции интересов Грузии Посольства Швейцарии в Москве задействована горячая линия

03.04.2017 21:40 Российская сторона не владеет информацией о том, были ли граждане Грузии среди погибших и пострадавших во время взрыва в петербуржском метро.



«На данном этапе российская сторона не владеет информацией о том, были ли граждане Грузии среди погибших и пострадавших. Призываем граждан Грузии, находящихся в Санкт-Петербурге, быть в максимальной координации с консульским отделением секции интересов Грузии и учесть рекомендации местной полиции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.



В связи со случившимся в секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в работает «горячая линия» по номеру +7 926 926 2740.



Кроме того, «горячая линия» работает в консульском департаменте министерства иностранных дел Грузии в круглосуточном режиме. Сюда любой желающий может обратиться за информацией по номеру (+995 32) 294 50 50.



Между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек и пострадали более 20.















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