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В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур


03.04.2017   22:04
Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Соответствующее распоряжение издал губернатор города Георгий Полтавченко. В соответствии с документом первым днем траура станет вторник, 4 апреля, передает Русская служба Би-би-си.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40 по московскому времени. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института».

По данным министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 10 человек, пострадали 47.
Все петербургское метро было закрыто, а все пассажиры из него эвакуированы.






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