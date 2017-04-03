В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

03.04.2017 22:04 Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».



Соответствующее распоряжение издал губернатор города Георгий Полтавченко. В соответствии с документом первым днем траура станет вторник, 4 апреля, передает Русская служба Би-би-си.



Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40 по московскому времени. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института».



По данным министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 10 человек, пострадали 47.

Все петербургское метро было закрыто, а все пассажиры из него эвакуированы.















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