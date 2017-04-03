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Возможность участвовать в дебатах после отчета президента будет у всех парламентских субъектов


03.04.2017   22:17
7 апреля, после ежегодного доклада президента Грузии, возможность выступить будет у членов парламента, не объединенных ни в одну фракцию, членов фракций, представителей парламентского большинства и меньшинства, заместителей председателя парламента и председателя парламента, - об этом «IPN» сообщили в парламенте Грузии.

По информации пресс-службы парламента, первый заместитель председателя парламента и председатель заседания Тамар Чугошвили ознакомила членов бюро с порядком выступления. По ее заявлению, для членов парламента, не объединенных ни в одну фракцию – таковых двое, - предусмотрено по 5 минут, для фракций вне большинства и меньшинства предусмотрено по 15 минут, для фракций в составе меньшинства, так же, как и в составе большинства, предусмотрено по 10 минут. После этого меньшинству и большинству будет предоставлено по 45 минут, а вице-спикерам – по 10 минут. По регламенту, на выступление председателя парламента предусмотрено 15 минут.

По словам Чугошвили, данный формат дает возможность для того, чтобы каждый мог свободно выразить свое мнение.






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