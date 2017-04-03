Парламент Грузии в пятницу выслушает доклад президента Маргвелашвили

03.04.2017 22:22 Бюро парламента Грузии в понедельник утвердило процедуру дебатов по ежегодному выступлению президента Георгия Маргвелашвили, которое состоится в высшем законодательном органе в пятницу, 7 апреля.



Действующий президент Г.Маргвелашвили уже четвертый раз выступит в парламенте с докладом о своем видении внешней и внутренней политики Грузии.



Как заявила журналистам первый заместитель председателя парламента Тамара Чугошвили, дебаты по ежегодному докладу президента в парламенте пройдут впервые.



"Мы учли требование оппозиции о проведении дебатов, в которых равное время будет предоставлено представителям парламентского большинства и парламентского меньшинства", - сказала Т.Чугошвили.















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