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В Евросоюзе 16 стран создадут прокуратуру для борьбы с коррупцией


03.04.2017   22:54
В Евросоюзе 16 стран заявили об намерении начать сотрудничество для создания Европейской прокуратуры для противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Европейская прокуратура будет отвечать за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности людей, виновных в нарушении финансовых интересов ЕС.

Письмо-уведомление институты ЕС получили с подписями от следующих государств: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия.

Напомним, недавно 13 стран-членов Евросоюза договорились о создании Европейской прокуратуры для борьбы с финансовыми преступлениями. Они написали совместное письмо руководству институтов ЕС.

Ранее сообщалось, что инициативу отклонили скептически настроенные правительства Польши и Венгрии, а также Швеция.

Как сообщалось, Совет ЕС разработал стратегию по урегулированию конфликта в Сирии.






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