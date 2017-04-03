В Евросоюзе 16 стран создадут прокуратуру для борьбы с коррупцией

03.04.2017 22:54 В Евросоюзе 16 стран заявили об намерении начать сотрудничество для создания Европейской прокуратуры для противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.



Европейская прокуратура будет отвечать за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности людей, виновных в нарушении финансовых интересов ЕС.



Письмо-уведомление институты ЕС получили с подписями от следующих государств: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия.



Напомним, недавно 13 стран-членов Евросоюза договорились о создании Европейской прокуратуры для борьбы с финансовыми преступлениями. Они написали совместное письмо руководству институтов ЕС.



Ранее сообщалось, что инициативу отклонили скептически настроенные правительства Польши и Венгрии, а также Швеция.



Как сообщалось, Совет ЕС разработал стратегию по урегулированию конфликта в Сирии.















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