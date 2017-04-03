Президент Грузии провел встречу с министром обороны Норвегии

03.04.2017 23:09 Вопросы двустороннего грузино-норвежского сотрудничества в военной сфере и перспективы дальнейшего развития отношений рассмотрели на встрече президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде. Об этом сообщила администрация президента.



Глава грузинского государства поблагодарил министра обороны Норвегии за вклад в имплементацию специального пакета НАТО-Грузия, в военные реформы и проинформировал ее о ситуации в регионе.



На встрече особо отмечалась помощь и вклад норвежской стороны в развитие Национальной гвардии Грузии и пятилетнее плодотворное сотрудничество между странами в сфере обороны, приоритетом, в котором является сотрудничество в сфере военного образования и организация совместных военных учений.















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