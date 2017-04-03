Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии провел встречу с министром обороны Норвегии


03.04.2017   23:09
Вопросы двустороннего грузино-норвежского сотрудничества в военной сфере и перспективы дальнейшего развития отношений рассмотрели на встрече президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде. Об этом сообщила администрация президента.

Глава грузинского государства поблагодарил министра обороны Норвегии за вклад в имплементацию специального пакета НАТО-Грузия, в военные реформы и проинформировал ее о ситуации в регионе.

На встрече особо отмечалась помощь и вклад норвежской стороны в развитие Национальной гвардии Грузии и пятилетнее плодотворное сотрудничество между странами в сфере обороны, приоритетом, в котором является сотрудничество в сфере военного образования и организация совместных военных учений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия выставила на международный тендер 8 лицензионных блоков нефти и газа
Georgian Airways начинает рейсы из Тбилиси в Казань
В марте в Грузии была зафиксирована дефляция
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД: Среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге есть армяне
Премьер-министр Грузии открыл строительство железной дороги к Кутаисскому аэропорту
БДИПЧ ОБСЕ: В целом основные свободы соблюдались
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна