Грузия не готова к переходу к модели парламентской республики - Хухашвили

04.04.2017 11:12 Грузия не готова к переходу к модели парламентской республики и эта модель приемлема лишь в таких странах, где узурпация власти одной конкретной силой практически невозможна, считает бывший советник премьер-министра Грузии Гия Хухашвили.



По его мнению, нельзя терять институт такой высокой легитимации как президентский.



«Что может быть общего у Нукри Кантария и Софо Киладзе?! Ничего! Их связывает лишь то, что оба состоят с правящей партии и служат кому-то. В этом наша проблема, поэтому в сегодняшней Грузии нельзя говорить о парламентской республике. Вообще, это хорошая идея, но такие модели работают в мультипартийных демократиях, где хорошо развиты партийные системы и узурпация власти одной конкретной силой практически невозможна. В странах, где много сильных партий и часто формируются коалиционные правительства, что обеспечивает демократический процесс.



Поэтому нельзя терять те институты, которые имеют высокую легитимацию, пусть даже это бесправный президент. Хорошо, что женщины выходят замуж, но нельзя выдавать замуж 5-летнего ребенка. Ввод непрямых президентских выборов означает выдачу замуж несовершеннолетней», - заявил Гия Хухашвили.















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