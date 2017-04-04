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Каладзе: Правительству не о чем дебатировать с президентом
04.04.2017 11:32
Правительству не о чем дебатировать с президентом, - об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер Каха Каладзе.
По его словам, на выступлении президента в парламенте будет присутствовать и правительство, но ему неизвестно, каким будет формат выступления президента в парламенте.
«Выступление президента посетят премьер и члены кабинета министров. Что касается дебатов, по поводу формата решение примет парламент. Правительству не о чем дебатировать с президентом. Что касается содержания выступления президента, мне неизвестно, о чем будет идти речь», - заявил Каха Каладзе.
С ежегодным докладом перед парламентом президент Грузии выступит 7 апреля.
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