Аслан Абашидзе возвращается в Грузию?

04.04.2017 11:43 Распространяется информация, что вскоре в Грузию может вернуться бывший председатель Верховного совета Аджарии Аслан Абашидзе. Против него было возбуждено немало шумных дел. Самым старым и нашумевшим было дело убийства одного из лидеров национального движения Нодара Имнадзе. Из-за этого он был объявлен в розыск по Интерполу, пишет газета "Ахали Таоба".



На 25-й годовщине с этого преступления суд изменил Аслану Абашидзе статью умышленного убийства. Дочь Нодара Имнадзе, Нато Имнадзе, являющаяся очевидцем убийства отца, считает, что все это делается для того, чтобы оправдать Абашидзе.



О том, почему была изменена статья, кто покровительствует Аслану Абашидзе, газета "Ахали таоба" говорила с Нато Имнадзе.



-Генеральная прокуратура многие годы расследовала дело убийства Нодара Имнадзе, и через 16 лет с убийства Аслану Абашидзе предъявили обвинение в умышленном убийстве Нодара Имнадзе, после чего был объявлен розыск по Интерполу. Через 25 лет после убийства, в 2016 году за совершение преступления, предусмотренного по статье 105, прокуратура потребовала в суде определить Аслану Абашидзе пресечение свободы сроком на 12 лет.



Однако по приговору, вынесенному судьей городского суда Батуми Давидом Мамисеишвили 11 августа 2016 года, обвинение, предъявленное в отношении подсудимого Аслана Абашидзе по статье 105 УКГ, было переквалифицировано на статью 107 УК Грузии. Это означает, что убийство, совершенное умышленно, переквалифицировали превышением в рамках самозащиты, и в виде наказания за преступление, совершенное по статье 107 УК Грузии определили пресечение свободы сроком на три года.



В течение ряда лет Аслан Абашидзе старался изменить статью умышленного убийства, но не смог этого ни при одной власти. И вот настало время, и его мечта сбылась.



Аслан Абашидзе очень хочет быть правым в этом деле, и успешно торгует на эту тему со всеми властями. Изменение статьи тоже не случайность. Наверное, подготавливают почву для его возвращения в Грузию"- заявила Нато Имнадзе газете "Ахали таоба".

















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