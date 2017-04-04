В Конгрессе США представлен законопроект о противодействии российским враждебным действиям

04.04.2017 12:51 В Палате представителей Конгресса США представили проект "Закона 2017 года о противодействии российским враждебным действиям" - зеркальную версию сенатского законопроекта. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.



Документ предусматривает предоставление обязывающей силы санкциям, введенным исполнительными указами президента США против РФ за кибер-вмешательства в американские выборы 2016, а также попытку аннексии Крыма и военные действия на Донбассе.



Кроме того, важным является положение документа о том, что ни одно государственное учреждение США не должно прибегать к действиям или оказанию помощи, которые бы признавали, или могли быть трактованы как признание де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом.



Сообщается, что любое облегчение санкций против РФ будет зависеть от признания правительством РФ суверенитета Украины над Крымом, а также от своевременного, полного и доказанного выполнения ею Минских договоренностей, особенно в части, касающейся восстановления Украиной контроля за всей восточной государственной границей с РФ в зоне конфликта.















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