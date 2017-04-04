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Freedom House: показатель демократического развития Грузии не изменился


04.04.2017   12:58
Международная организация Freedom House опубликовала исследование "Страны в переходный период 2017". Исследование является анализом развития демократии 29 стран Центральной Европы и Евразии.

В данном исследовании разговор идет и о Грузии. Из 7 бальной системы (1 балл означает самый демократичный, а 7 баллов - наименее демократичный) по показателю демократии Грузия получила 4,61 баллов. Оценка Грузии не изменилась по сравнению с минувшим годом.

В исследовании по классификации Грузия по положению демократического развития находится в категории переходного правительства.

Грузия оценивалась по следующим параметрам: избирательный процесс (4,50 баллов), гражданское общество (3,75), независимые СМИ (4,00), национальное демократическое управление (5,50), местное демократическое управление (5,25), судебная система и независимость (4,75), коррупция (4,50).







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