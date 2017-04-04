Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия становится неотъемлемой частью европейского порядка- Квирикашвили


04.04.2017   16:04
Грузия постепенно становится неотъемлемой частью европейского порядка, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в МВД на церемонии оформления соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом.

«Для нас является очень большой гордостью то, что в отношении ЕС у нас очень хорошие динамика и продвижение. И подписание сегодняшнего соглашения – это одно из значительных проявлений в этом направлении. Задействование безвизового режима открыло совершенно новые возможности для Грузии в плане интеграции с Европой. Сегодня мы делаем еще один шаг на пути евроинтеграции Грузии. После вступления этого соглашения в силу наша страна, практически, становится оперативным партнером Европола и неотъемлемой частью европейского порядка. В результате оформления этого соглашения мы становимся частью европейской семьи и в правоохранительной сфере, соответственно, у нас будут совершенно иные возможности по части безопасности», - заявил премьер-министр.

По его словам, это соглашение будет еще одним рычагом для обеспечения безопасности, а Грузинская полиция будет надежным партнером европейского правоохранительного содружества.

Между Грузией и Еврполом сегодня было оформлено соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна