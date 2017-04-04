Грузия становится неотъемлемой частью европейского порядка- Квирикашвили

04.04.2017 16:04 Грузия постепенно становится неотъемлемой частью европейского порядка, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в МВД на церемонии оформления соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом.



«Для нас является очень большой гордостью то, что в отношении ЕС у нас очень хорошие динамика и продвижение. И подписание сегодняшнего соглашения – это одно из значительных проявлений в этом направлении. Задействование безвизового режима открыло совершенно новые возможности для Грузии в плане интеграции с Европой. Сегодня мы делаем еще один шаг на пути евроинтеграции Грузии. После вступления этого соглашения в силу наша страна, практически, становится оперативным партнером Европола и неотъемлемой частью европейского порядка. В результате оформления этого соглашения мы становимся частью европейской семьи и в правоохранительной сфере, соответственно, у нас будут совершенно иные возможности по части безопасности», - заявил премьер-министр.



По его словам, это соглашение будет еще одним рычагом для обеспечения безопасности, а Грузинская полиция будет надежным партнером европейского правоохранительного содружества.



Между Грузией и Еврполом сегодня было оформлено соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве.















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