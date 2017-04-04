Пресс-спикер президента призвала полицейских «контролировать свое поведение»

04.04.2017 16:49 Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе прокомментировала факт нападения на экс-замглавы ВД Гелу Хведелидзе.



Мишвеладзе призвала сотрудников полиции соблюдать честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел и «контролировать свое поведение».



«Одно дело, когда происходит нападение на бывшего высокопоставленного чиновника и совсем другое, когда известный журналист делает громкие заявления. Во время расследования подобных фактов правоохранители соблюдают определенную корпоративную этику. Думаю, что мундир полицейского защищен лишь тогда, когда он не только борется с криминалом, но и контролирует свое поведение» , -заявила Мишвеладзе.



Нападение на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе было совершено в понедельник в Тбилиси.



Хведелидзе был избит неизвестными людьми. По словам редактора издания «Хроника+» Элисо Киладзе, инцидент произошел во время совместного телефонного разговора у дома экс-замглавы МВД. После нападения Хведелидзе был доставлен в больницу.



Гела Хведелидзе заступил на должность заместителя главы МВД Грузии в 2012 году, а в 2013 был отстранен в связи с подозрением в выкладывании в интернете личных материалов журналиста Георгия Паресашвили. В связи с этим на Хведелидзе было заведено уголовное дело по статье «Разглашение тайны частной жизни». Спустя несколько дней Хведелидзе был отпущен под залог в 3 тыс. долларов.















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