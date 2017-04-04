Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пресс-спикер президента призвала полицейских «контролировать свое поведение»


04.04.2017   16:49
Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе прокомментировала факт нападения на экс-замглавы ВД Гелу Хведелидзе.

Мишвеладзе призвала сотрудников полиции соблюдать честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел и «контролировать свое поведение».

«Одно дело, когда происходит нападение на бывшего высокопоставленного чиновника и совсем другое, когда известный журналист делает громкие заявления. Во время расследования подобных фактов правоохранители соблюдают определенную корпоративную этику. Думаю, что мундир полицейского защищен лишь тогда, когда он не только борется с криминалом, но и контролирует свое поведение» , -заявила Мишвеладзе.

Нападение на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе было совершено в понедельник в Тбилиси.

Хведелидзе был избит неизвестными людьми. По словам редактора издания «Хроника+» Элисо Киладзе, инцидент произошел во время совместного телефонного разговора у дома экс-замглавы МВД. После нападения Хведелидзе был доставлен в больницу.

Гела Хведелидзе заступил на должность заместителя главы МВД Грузии в 2012 году, а в 2013 был отстранен в связи с подозрением в выкладывании в интернете личных материалов журналиста Георгия Паресашвили. В связи с этим на Хведелидзе было заведено уголовное дело по статье «Разглашение тайны частной жизни». Спустя несколько дней Хведелидзе был отпущен под залог в 3 тыс. долларов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна