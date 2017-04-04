Джеджелава: Наша задача - увеличить число желающих учиться в профучилищах до 30-40 000

04.04.2017 18:33 По заявлению министра образования Александра Джеджелава, актуальной задачей является в ближайшие годы увеличить число желающих учиться в профессиональных училищах до 30-40 000. Министр заявил об этом журналистам сегодня на фестивале профессионального образования в "Экспо-Джорджия".



На открытии фестиваля наряду с министром образования присутствуют министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, а также заместитель мэра Тбилиси Нина Хатискаци и председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Мариам Джаши.



В фестивале участвуют несколько десятков профессиональных училищ.



До открытия фестиваля министр образования говорил о необходимости увеличения числа желающих получить профессиональное образование. По его словам, профессиональное образование является главным компонентом реформы образования страны, поскольку это кратчайший путь к занятости и самореализации.



По словам Александра Джеджелава, ежегодно все больше человек выбирают профессиональное образование.



"В минувшем году в профессиональные училища поступили 10 000 студентов. В текущем году мы ждем больше. Прием будет до 8 апреля. Сегодняшний фестиваль является важным мероприятием. Призываю всех, прийти, посмотреть на каком уровне у нас профессиональные колледжи, какие программы, и как легко получить профессию, которая будет гарантией занятости"- заявил министр образования.



По его же словам, ежегодно увеличивается число желающих поступить в профессиональные училища. В текущем году министерство предполагает, что это число от 12 000 увеличится до 15 000.



"Наша задача, чтобы число желающих поступить в профессиональные училища в ближайшие годы увеличилось до 30-40 тысяч. Когда в плане правительства из четырех пунктов разговор идет о создании 250 000 новых рабочих мест, большинство из этих 250 000 будут как раз таки профессиональные рабочие места. Мы строим дороги, аэропорты, железную дорогу, налаживаем инфраструктуру, туризм, и, разумеется, нам необходимы специалисты"- заявил Александр Джеджелава.

















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