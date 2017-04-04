|
В парламенте президент будет говорить на все важные темы - пресс-спикер
04.04.2017 19:53
В ходе выступления в парламенте президент будет говорить на все важные темы, которые волнуют общественность. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.
«Как известно, большинство приняло во внимание предложение президента в связи с проведением дебатов, что президентом оценивается положительно.
Что касается содержания самого выступления – президент, в первую очередь, будет говорить на важные темы, которые волнуют общественность, внимание будет акцентировано на внутренних и внешних вызовах, экономической и социальной тематике, судебной и оборонной системах, безопасности, свободе СМИ и правах человека», - заявила Мишвеладзе.
Президент выступит в парламенте с ежегодным отчетом 7 апреля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна