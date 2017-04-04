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В парламенте президент будет говорить на все важные темы - пресс-спикер


04.04.2017   19:53
В ходе выступления в парламенте президент будет говорить на все важные темы, которые волнуют общественность. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.

«Как известно, большинство приняло во внимание предложение президента в связи с проведением дебатов, что президентом оценивается положительно.

Что касается содержания самого выступления – президент, в первую очередь, будет говорить на важные темы, которые волнуют общественность, внимание будет акцентировано на внутренних и внешних вызовах, экономической и социальной тематике, судебной и оборонной системах, безопасности, свободе СМИ и правах человека», - заявила Мишвеладзе.

Президент выступит в парламенте с ежегодным отчетом 7 апреля.






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