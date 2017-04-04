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«Республиканская партия» возглавила индекс гендерного равенства политических партий Грузии


04.04.2017   20:33
«Республиканская партия» стала лидером индекса гендерного равенства политических партий Грузии согласно результатам исследования Нидерландского института многопартийной демократии (NIMD).

Индекс гендерного равенства оценивает партии по трем основным измерениям – избирательной, институциональной и программной. Каждое измерение включает совокупность индикаторов, которым присвоен конкретный балл и их совокупность дает возможность создания индекса гендерного равенства в партиях.

Индекс гендерного равенства «Республиканской партии Грузии» составил 40,6%. На втором месте оказался «Альянс патриотов» – 32,4%, на третьем — бывшая правящая партия «Единое национальное движение» — 31,9%.

В пятерку также вошли «Лейбористская партия Грузии», которая набрала 26,6% и партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение», индекс которой составил 23,3%.

Далее следует партия «Свободные демократы» — 22,5%. Правящая партия «Грузинская мечта» оказалась на последнем, седьмом месте и набрала 17,2%.

«Факт, что «Альянс патриотов» заслужил высокую оценку из-за количества попавших в парламент женщин из-за последовательно сбалансированного пропорционального списка — из 6 парламентариев от партии трое — женщины. Указанное соотношение резко подняло рейтинг, особенно в тех условиях, когда из рассмотренных семи партий в парламент не попали четыре», — отмечено в исследовании NIMD.

Авторы исследования также заключили, что когда дело касается реального распределения власти среди женщин, большинство депутатских мандатов получают те партии, которые вносят в список наименьшее количество женщин.

В парламенте Грузии в настоящее время из 150 депутатов всего 23 женщины, две из которых занимают посты вице-спикеров законодательного органа.

"Новости-Грузия"





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