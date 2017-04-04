Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

7 лет за нападение на полицию


04.04.2017   20:38
Районный суд города Гурджаани признал местного жителя Омара Цискарашвили виновным в нападении на полицейских и приговорил к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Инцидент произошел в мае 2016 года. Поздно вечером в городе Гурджаани сотрудники патрульной полиции Георгий Амисулашвили и Малхаз Мгебришвили обнаружили автомобиль марки BMW, попавший в аварию.

Сотрудники полиции собрались перевезти автомобиль на штрафную стоянку. Это вызвало негодование у владельца машины Омара Цискарашвили, который покинул место ДТП, однако несколько минут спустя вернулся уже на угнанном автомобиле марки BMW X5. Он несколько раз выстрелил в сторону полицейских из автомата, после чего скрылся.

В полицейских он не попал, однако пострадали две машины патрульной полиции.

Омара Цискарашвили объявили в розыск и искали почти два месяца. В июле 2016 года он был обнаружен и арестован в городе Батуми.

Цискарашвили обвинялся по статьям «нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение», «кража, совершенная против транспортного средства в крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывного устройства».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна