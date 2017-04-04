7 лет за нападение на полицию

04.04.2017 20:38 Районный суд города Гурджаани признал местного жителя Омара Цискарашвили виновным в нападении на полицейских и приговорил к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



Инцидент произошел в мае 2016 года. Поздно вечером в городе Гурджаани сотрудники патрульной полиции Георгий Амисулашвили и Малхаз Мгебришвили обнаружили автомобиль марки BMW, попавший в аварию.



Сотрудники полиции собрались перевезти автомобиль на штрафную стоянку. Это вызвало негодование у владельца машины Омара Цискарашвили, который покинул место ДТП, однако несколько минут спустя вернулся уже на угнанном автомобиле марки BMW X5. Он несколько раз выстрелил в сторону полицейских из автомата, после чего скрылся.



В полицейских он не попал, однако пострадали две машины патрульной полиции.



Омара Цискарашвили объявили в розыск и искали почти два месяца. В июле 2016 года он был обнаружен и арестован в городе Батуми.



Цискарашвили обвинялся по статьям «нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение», «кража, совершенная против транспортного средства в крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывного устройства».















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