Президент Грузии поздравил Йенса Столтенберга с годовщиной основания НАТО

05.04.2017 13:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил генсека НАТО Йенса Столтенберга с 68-й годовщиной со дня основания Организации Североатлантического договора.



Как отмечает глава Грузинского государства в поздравительной телеграмме, Североатлантический блок в течение своей долгой истории существования всегда был «главным гарантом глобальной безопасности».



По словам Георгия Маргвелашвили, «почти в течение 70 лет НАТО является ведущим инструментом коллективной обороны» и «уникальной трансатлантической семьей» демократий.



«Грузия приветствует тот факт, что Варшавский саммит признал важнейшую роль Черного моря и как страна-аспирант и контрибьютор неуклонно продолжает активное участие в деятельности Североатлантического блока, которая направлена на преодоление глобальных вызовов безопасности», -отмечает президент



Георгий Маргвелашвили выразил благодарность лично генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за важный вклад в процесс интеграции Грузии с альянсом и поддержку территориальной целостности страны.



Североатлантический договор, который является основополагающим документом НАТО, был подписан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. В соответствии с уставными документами Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.















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