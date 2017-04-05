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Президент Грузии поздравил Йенса Столтенберга с годовщиной основания НАТО


05.04.2017   13:05
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил генсека НАТО Йенса Столтенберга с 68-й годовщиной со дня основания Организации Североатлантического договора.

Как отмечает глава Грузинского государства в поздравительной телеграмме, Североатлантический блок в течение своей долгой истории существования всегда был «главным гарантом глобальной безопасности».

По словам Георгия Маргвелашвили, «почти в течение 70 лет НАТО является ведущим инструментом коллективной обороны» и «уникальной трансатлантической семьей» демократий.

«Грузия приветствует тот факт, что Варшавский саммит признал важнейшую роль Черного моря и как страна-аспирант и контрибьютор неуклонно продолжает активное участие в деятельности Североатлантического блока, которая направлена на преодоление глобальных вызовов безопасности», -отмечает президент

Георгий Маргвелашвили выразил благодарность лично генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за важный вклад в процесс интеграции Грузии с альянсом и поддержку территориальной целостности страны.

Североатлантический договор, который является основополагающим документом НАТО, был подписан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. В соответствии с уставными документами Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.






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