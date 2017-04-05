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Исторические города Грузии делятся своим опытом в сохранении городского наследия


05.04.2017   14:01
28-29 марта 2017 года Грузию посетили эксперты сферы сохранения городского наследия из Международного центра по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ИККРОМ). Эксперты провели оценку уже проделанной работы по восстановлению городского ландшафта в различных исторических городах и населенных пунктах Грузии (Тбилиси, Сигнахи, Телави, Душети), а также провели консультации по улучшению восстановительных городских работ, соответствующей практики и образования.

Этот визит предоставил уникальную возможность обмена между историческими городами своим уникальным опытом. Например, представители города Душети и его окрестностей встретились с местными представителями и специалистами из Телави обсудить успехи и трудности восстановительных работ, проведенных за последние годы в Телави.

В ходе встречи с губернатором Душети эксперт ИККРОМ, профессор Юкка Йокилехто отметил важную роль, которую играет вовлечение местной общины в процессы планирования охраны и восстановления городского наследия, как ключевой предпосылки успеха подобных работ. Местная команда проекта COMUS также представила свою методологию и план будущих мероприятий.






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