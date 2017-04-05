Национальная сборная Грузии по борьбе будет готовиться к чемпионату мира в России

05.04.2017 15:07 Федерация по борьбе поясняет вчерашнее заявление президента Геги Гегешидзе, и называет его механической ошибкой. В заявлении федерации сказано, что сборная Грузии пройдет подготовку к Чемпионату мира не в оккупированном Крыму, а в Адлере.



Вчера президент Федерации по борьбе Геги Гегешидзе заявил, что сборная Грузии пройдет подготовку к Чемпионату мира на базе в Алуште, находящейся в оккупированном Крыму.



"Исходя из общественного интереса, Национальная федерация по борьбе поясняет, что сборная Грузии не проходит подготовку к Чемпионату мира на базе Алушта. Это была механическая ошибка, допущенная в разговоре. Часть сборной находится в Боржоми, а часть за пределами Грузии.



Сборная старшего возраста борцов греко-римским стилем уже несколько дней находится на сборах к Чемпионату Европы в Адлере, а сегодня к команде присоединятся члены в возрасте до 23 лет, которые начнут подготовку к Чемпионату мира.



Сборная по борьбе в свободном и греко-римском стиле уже прошла подготовку в городе Цахкадзор в Армении, после чего принесла стране командное первое место, и 11 медалей на Чемпионате мира"- говорится в заявлении.















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