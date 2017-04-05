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«Национальное движение» еще раз вызывает в парламент Зураба Абашидзе


05.04.2017   16:48
«Национальное движение» еще раз поднимает вопрос о явке в парламент специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

Как заявила на сегодняшнем заседании парламента одна из лидеров партии Саломе Самадашвили, оккупация Абхазии и «т.н. Южной Осетии» перешла в фазу открытой и явной аннексии и в связи с этим они требуют заслушать информацию Абашидзе.

«Уже два месяца мы требуем явки господина Абашидзе, являющегося специальным представителем премьер-министра по связям с Россией и который вместе с вами утверждает, что в результате прагматичной политики с Россией Грузия получает конкретную пользу и эта политика полезна для нашей страны.

Мы хотим услышать от господина Абашидзе и других представителей власти объяснения, что происходит на самом деле. Мы имеем дело с открытой и явной аннексией и в то же время не можем получить никакого ответа от представителей исполнительной власти. В этом парламенте стало традицией игнорирование требований законодателей», - заявила Самадашвили.






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