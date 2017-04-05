Отвратительные действия Асада являются следствием слабости администрации Обамы - Трамп

05.04.2017 16:51 Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в бездействии по сирийскому вопросу, следствием чего стало использование режимом Асада химического оружия, - сообщает The Washington Post.



«Химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира», - заявил Трамп.



По его словам, это является следствием слабости и нерешительности администрации Барака Обамы.



«Отвратительные действия Башара Аль-Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности. Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести «красную линию» в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал», - добавил Трамп.



По последним данным, число жертв в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 58-ми, из них – 11 детей. Британские СМИ сообщают о 400 пострадавших, у которых отмечается интоксикация.















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