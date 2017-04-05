|
Отвратительные действия Асада являются следствием слабости администрации Обамы - Трамп
05.04.2017 16:51
Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в бездействии по сирийскому вопросу, следствием чего стало использование режимом Асада химического оружия, - сообщает The Washington Post.
«Химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира», - заявил Трамп.
По его словам, это является следствием слабости и нерешительности администрации Барака Обамы.
«Отвратительные действия Башара Аль-Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности. Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести «красную линию» в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал», - добавил Трамп.
По последним данным, число жертв в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 58-ми, из них – 11 детей. Британские СМИ сообщают о 400 пострадавших, у которых отмечается интоксикация.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна