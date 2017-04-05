«Без дебатов нет политики» - политолог

05.04.2017 18:56 «Политические дебаты имеют очень большое значение. Без дебатов политики просто не существует. Я всегда говорю, что люди называются политиками, но ничего в ней не смыслят. Парламент - место политических дебатов», - заявил политолог Сосо Цинцадзе в интервью газете «Ахали таоба».



«Почему им не о чем дебатировать? Они выступают против каждого его заявления, ни в чем с ним не соглашаются, а теперь вдруг им не о чем с ним дискутировать?! Разумеется, есть. Если президент скажет, что сегодня хорошая погода, правительство через две минуты ответит, что на улице дождь и гром с грозой. Георгий Маргвелашвили заставил правительство оправдываться. Это уже серьезный плюс для президента. Кабинет министров и большинство вынуждены разрабатывать ответные акты, оправдываться. Например, как только президент накладывает вето, парламент быстро его снимает, даже не задумываясь о содержании. Поэтому, разумеется, дебаты в парламенте являются шагом вперед. Но посмотрите, какой формат предлагает большинство: последнее слово останется за ними! Это ведь смешно. Политические дебаты ты или выигрываешь или проигрываешь. Какое имеет значение, за кем будет последнее слово. Но для политически необразованных людей последнее слово звучит убедительно. Но я напомню вам, когда не было дебатов и в каких странах они вообще проходят. Например, в СССР дебатов никогда не было. Я помню, однажды фаворит Хрущева Шолохов позволил себе раскритиковать министра рыбного хозяйства. Этой критике предшествовало большое извинение. Дебаты проходят во всех демократических странах. Посмотрите, что происходит в Великобритании, США», - отметил респондент.



«Лидеры «Грузинской мечты» поняли, что президент ставит их в проигрышную позицию, предлагая дискуссию, на которую они отвечают отказом. В прошлом году, как видно, большинство чувствовало себя более уверенно. В этом году им не хватает уверенности в себе. Очевидно, что у президента есть политические планы и он не намерен выходить на пенсию. Все способствует тому, чтобы Георгий Маргвелашвили остался в большой политике. Начиная с возраста, заканчивая образованием, уровнем политической подготовки и политической сноровкой. Все это очень важно в большой политике. А также, что важнее всего для политики, у него есть рейтинг. Трудно поверить, что человек с таким рейтингом, с такими политическими данными и находящийся в отличной форме так быстро уйдет из большой политики. Поэтому исключено, что после истечения полномочий он сядет писать мемуары», - продолжил Сосо Цинцадзе.



«Каха Каладзе отчетливо сказал, что не собирается уходить на пенсию. Разумеется, он имел в виду политическую пенсию. У президента нет никаких прав и Каладзе имел в виду, что эта должность предназначена для пенсионера. Но кто бы не был кандидатом, Каладзе этим заявлением над ним посмеялся. Он посмеялся и над кандидатом «Мечты». Например, если будет баллотироваться молодой Гарибашвили, Каладзе уже сказал ему, что тот уходит на пенсию. С точки зрения политкорректности Каладзе не пожалел и своих соратников. Что касается перехода к непрямым выборам президента, я хочу сказать что по этому же пути идет и Армения. Но армяне нас превзошли. Они провели референдум по этому вопросу и приняли решение о назначении президента парламентом», - заключил респондент.















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