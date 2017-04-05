ICC Georgia призывает власти к сохранению статьи 94 Конституции Грузии

05.04.2017 19:16 Международная торговая палата (ICC) распространила заявление в связи с конституционными изменениями. По мнению организации, сохранение статьи 94 Конституции, то есть Акта свободы, имеет существенное значение для экономического развития Грузии. Торговая палата приветствует позицию экономической команды правительства в связи с сохранением этой записи в Конституции.



Заявление торговой палаты в связи со статьей 94 Конституции:



"В государственной конституционной комиссии рассматривается предложение, изменить статью 94 Конституции, и упразднить запись, согласно которой ввод нового вида общегосударственного налога, кроме акциза, или увеличение верхнего предела существующей ставки общегосударственного налога возможно только путем референдума.



Международная торговая палата считает, что сохранение вышеупомянутой записи является существенно значимой для сохранения статуса Грузии, как привлекательной страны для иностранных инвестиций, поскольку прогнозируемость и ясность государственной налоговой политики являются решающими параметрами для иностранного инвестора, если он решил начать бизнес в Грузии. Таким образом, сохранение без изменения статьи 94 Конституции является важнейшей предпосылкой для привлечения иностранных инвестиций в страну, что со своей стороны обеспечит устойчивость и здоровье экономики страны.



Соответственно, Международная торговая палата приветствует и поддерживает позицию, озвученную экономической командой правительства о сохранении конституционной записи в связи с увеличением налогов"- сказано в заявлении.



В 2010 году в статье 94 Конституции Грузии появилась запись, что для ввода нового общегосударственного налога, или увеличения ставки уже существующих налогов (кроме акциза) необходимо провести референдум. Для того чтобы более детально прописать этот процесс был создан органический закон "Об экономической свободе". Эта законодательная норма является гарантом, что правительство не увеличит налоги в стране без согласия на то населения. Право вступило в силу в 2013 году, сразу же после инаугурации Георгия Маргвелашвили.



Органический закон обязывает правительство, чтобы бремя долга в отношении внутреннего валового продукта не превышало 60%. В то же время расходы правительства в валовом внутреннем продукте не должны превышать 30%, а дефицит бюджета не должен быть больше 3%.



В феврале правительство опубликовало заявление, согласно которому в Конституцию войдет поправка, по которой будет введен новый тип налога – налог пенсионного взноса. В данном случае население теряет право поддержать или не поддержать ввод этого налога путем референдума.

















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