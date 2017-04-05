Частным телевидениям ограничивается возможность освещения парламентских заседаний

05.04.2017 20:20 Частным телевидениям ограничивается возможность освещения парламентских заседаний - об этом на сегодняшнем заседании бюро парламента заявил депутат от парламентского меньшинства Отар Кахидзе. По его словам, соответствующее решение принял генеральный директор "Общественного вещателя", и отныне из парламентских заседаний телевидениям дадут только "лайв-стрим" того заседания, который будет идти в эфире второго канала "Общественного вещателя":



"Как известно, "Общественный вещатель" всем другим частным телевидениям передает единый "лайв-стрим" из разных заседаний комитетов, сессий, бюро. Это т.н. черный "лайв-стрим", возможность чего была создана общими ресурсами телевидений. Затем само телевидение выбирает, заседание какого комитета взять. В одно и то же время могут проходить заседания комитетов здравоохранения и юридических вопросов, в таком случае "Общественный вещатель" передавал "лайв-стрим" всем телевидениям, и само телевидение выбирало, что из них освещать.



По решению директора "Общественного вещателя", отныне частные телевидения будут руководствоваться только тем, что пройдет в эфире второго канала "Общественного вещателя". Журналисты всерьез встревожены. Это будет шагом назад с точки зрения прозрачности и освещения деятельности парламента - чтобы телевидения освещали ни то, что сами найдут нужным, а то, что считает нужным "Общественный вещатель". И без того есть вопросы в связи с тем, почему команда GDS переходит на "Общественный вещатель", идет разговор о закрытии передач. Мы, члены парламента, не должны допустить того, чтобы сделать шаг назад"- заявил Отар Кахидзе.



На данное заявление отозвался председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, по словам которого к нему на эту тему обратились журналисты. Мдинарадзе заявил только то, что детально разберется в вопросе.

















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