Леван Бодзашвили назначен послом Грузии в Швейцарии

05.04.2017 22:13 Президент Грузии подписал указ, согласно которому, на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Швейцарской Конфедерации назначен Леван Бодзашвили, сообщает «IPN».



Леван Бодзашвили с 2015 года и по сей день является заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии.



Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Швейцарской Конфедерации приступит к работе с 20 октября 2017 года.















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