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Генсек UNWTO награжден грузинским «Орденом чести»
05.04.2017 22:20
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вручил «Орден чести» генеральному секретарю Всемирной туристской организации ООН (UNWTO/ЮНВТО) Талебу Рифаи, который прибыл в Тбилиси для участия в международной конференции горных курортов Европы и Азии, которая впервые проходит в Грузии. Талеб Рифаи был награжден по распоряжению грузинского президента Георгия Маргвелашвили за углубление сотрудничества с Грузией, а также поддержку развития туризма в стране.
Премьер-министр в беседе с Талебом Рифаи отметил, что Всемирная туристская организация во главе с ним достигла больших успехов, и указал на его особый вклад в развитие индустрии мирового туризма. В сентябре 2016 года Талеб Рифаи открыл в Грузии первую глобальную конференцию по винному туризму - форум под эгидой ООН, который призван содействовать развитию туристического потенциала Грузии, а также популяризации Грузии в мире как страны - родины вина. Тогда Рифаи заявил, что грузинская природа, культура и люди делают эту страну самой красивой в мире.
Георгий Квирикашвили также выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит кандидатуру посла Грузии в Испании Зураба Пололикашвили на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации. Кандидатуру Зураба Пололикашвили официально выдвинули в январе 2017 года на Международной выставке туризма, которая состоялась в Мадриде.
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